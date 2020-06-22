Вирусолог оценил разработку в России вакцины от коронавируса

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

«На создателях вакцины лежит огромная ответственность. Но если им удалось придумать что-то такое, что ускорит внедрение вакцины, то здесь их можно только похвалить», — отметил специалист в беседе с ФАН.

Вирусолог добавил, что заранее предсказать, какими могут быть побочные явления от вакцины, нельзя, но для этого проводят все возможные тестирования.

Ранее начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник медицинской службы Сергей Борисевич в беседе с kp.ru рассказал о разработке российской вакцины против коронавируса.