В Москве пройдёт парад судов

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На Москве-реке 23 июня пройдёт парад судов.
В Москве пройдёт парад судов
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», он начнётся от Новоспасского моста и закончится у Андреевского пешеходного моста.

Отмечается, что в параде примет участие около 40 различных судов: от теплоходов «Москвич», созданных в 1950-е годы, до современных яхт флотилии Radisson Royal.

Суда проплывут мимо Кремля, храма Христа Спасителя, парка «Зарядье», «Парка Горького», памятника Петру I, здания МГУ, стадиона «Лужники» под звуки оркестра.

Ранее гендиректор Музея Победы на Поклонной горе, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник в беседе с kp.ru прокомментировал проведение парада 24 июня.

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