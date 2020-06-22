Прокуратура Пензенской области прокомментировала ситуацию с субсидиями для кормящих матерей

Прокуратура Пензенской области прокомментировала ситуацию с субсидиями, предусмотренными для кормящих матерей.

Об этом сообщает «Российская газета».

В ведомство обратились женщины, которым педиатры отказали в выдаче справок, подтверждающих факт продолжения кормления детей грудью. Такой документ нужен для получения регионального пособия.

«Мы начали разбираться в истории и обстоятельствах получения таких пособий. Выяснилось, что среди прочего женщинам необходимо для получения пособия ещё и подтвердить сам факт кормления, покормив ребенка практически публично», — сказала прокурор региона Наталья Канцерова.

Она отметила, что ведомство начало проверку и права женщин удалось восстановить.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе областного Минздрава об устранении нарушений законодательства.

Женщинам, обратившимся в надзорное ведомство, уже выдали необходимые справки для получения пособия. Прокуратура также инициировала вопрос о внесении изменений в региональное законодательство для установления понятия «кормящая мать».

Решение региональной прокуратуры изучили в Генпрокуратуре России.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Тюменской области рассказали о поддержке малообеспеченных семей.