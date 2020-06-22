Прокуратура Пензенской области прокомментировала ситуацию с субсидиями для кормящих матерей

Короткая ссылка
Прокуратура Пензенской области прокомментировала ситуацию с субсидиями, предусмотренными для кормящих матерей.
Прокуратура Пензенской области прокомментировала ситуацию с субсидиями для кормящих матерей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

В ведомство обратились женщины, которым педиатры отказали в выдаче справок, подтверждающих факт продолжения кормления детей грудью. Такой документ нужен для получения регионального пособия.

«Мы начали разбираться в истории и обстоятельствах получения таких пособий. Выяснилось, что среди прочего женщинам необходимо для получения пособия ещё и подтвердить сам факт кормления, покормив ребенка практически публично», — сказала прокурор региона Наталья Канцерова.

Она отметила, что ведомство начало проверку и права женщин удалось восстановить.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе областного Минздрава об устранении нарушений законодательства.

Женщинам, обратившимся в надзорное ведомство, уже выдали необходимые справки для получения пособия. Прокуратура также инициировала вопрос о внесении изменений в региональное законодательство для установления понятия «кормящая мать».

Решение региональной прокуратуры изучили в Генпрокуратуре России.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Тюменской области рассказали о поддержке малообеспеченных семей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить