Жительницу Татарстана подозревают в истязании сына

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Жительницу Татарстана подозревают в систематических истязаниях своего полуторагодовалого сына, женщина признала вину.
Жительницу Татарстана подозревают в истязании сына
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«В Менделеевском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК России («Истязание несовершеннолетнего»)», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

Отмечается, что подозреваемая систематически избивала своего сына, а также несколько раз запирала его в холодной бане.

Также сообщается, что после реабилитации в больнице ребёнок был помещён в дом малютки.

Как пишет «Реальное время», следователь назначит психолого-психиатрическую экспертизу и планирует предъявить матери обвинение.

Ранее в Алтайском крае завели уголовное дело по факту истязания семилетнего ребёнка.

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