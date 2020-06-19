В Алтайском крае завели дело по факту истязания семилетнего ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на региональное СУ СК России.
По данным следствия, с мая по июнь 2020 года 61-летняя жительница города Горняк издевалась над внуком. В частности, она связывала мальчика и удерживала его в погребе.
Ребёнок находился у женщины под опекой. Теперь его отправят в социальное учреждение.
Дело возбудили по статьям «Истязание» и «Незаконное лишение свободы».
Ранее progorod43 сообщал, что житель Кировской области предстанет перед судом за истязание детей.