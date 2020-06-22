В Москве зафиксировали рост интереса к торгам по городской недвижимости
- РИА Новости
Как передаёт НСН, электронные земельно-имущественные торги в Москве возобновились 20 мая.
При этом средняя конкуренция на них составляет шесть участников на лот против пяти в начале года.
По словам представителя московского Департамента по конкурентной политике Натальи Богатовой, самые популярные лоты располагаются в Северном и Северо-Западном округах столицы.
Отмечается, что в настоящий момент на городские земельно-имущественные торги выставлено свыше 5 тыс. объектов недвижимости.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье построили 4 млн квадратных метров нежилой недвижимости в 2019 году.