В Москве зафиксировали рост интереса к торгам по городской недвижимости

В столичном Департаменте по конкурентной политике заявили о повышении интереса к аукционам по городской недвижимости в три раза по сравнению с уровнем, отмечавшимся до введения ограничений по коронавирусу.

Как передаёт НСН, электронные земельно-имущественные торги в Москве возобновились 20 мая.

При этом средняя конкуренция на них составляет шесть участников на лот против пяти в начале года.

По словам представителя московского Департамента по конкурентной политике Натальи Богатовой, самые популярные лоты располагаются в Северном и Северо-Западном округах столицы.

Отмечается, что в настоящий момент на городские земельно-имущественные торги выставлено свыше 5 тыс. объектов недвижимости.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье построили 4 млн квадратных метров нежилой недвижимости в 2019 году.