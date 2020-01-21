В Подмосковье построили 4 млн квадратных метров нежилой недвижимости в 2019 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минжилполитики.
Такие показатели позволили создать 45 тыс. рабочих мест.
Введено в эксплуатацию 1,4 млн кв. м логистических объектов, 900 тыс. кв. м объектов промышленности, 600 тыс. кв. м торговых объектов, относящихся к крупному бизнесу.
Больше всего нежилых объектов ввели в Солнечногорске, Одинцовском и Богородском округах, а также в Подольске и Луховицах.
Ранее НСН сообщала, что в Москве заявили о росте интереса к прямым городским торгам по недвижимости.