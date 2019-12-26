В Москве заявили о росте интереса к прямым городским торгам по недвижимости

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В Москве рассказали о росте интереса к прямым городским торгам по недвижимости. С начала 2019 года число участников достигло 28 тыс., тогда как за весь 2018-й показатель не превысил 25 тыс. человек. Об этом сообщает НСН.
В Москве заявили о росте интереса к прямым городским торгам по недвижимости
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Конкуренция возросла с пяти до семи претендентов на один лот.

«Все городские сервисы по реализации недвижимости перешли в цифру — 99% торгов городской недвижимостью проходят в электронном виде. Подача заявок на участие в аукционе, приём документации — всё это возможно сделать, не отходя от экрана монитора», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, по отдельным объектам запустили новый сервис — панорамный осмотр.

Напрямую у города можно купить земельные участки, места для парковки автомобилей, нежилые помещения, комплексы зданий и нестационарные торговые объекты.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии рассказали о проекте «Единое окно» для объектов капстроительства.

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