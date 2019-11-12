В Удмуртии рассказали о проекте «Единое окно» для объектов капстроительства

В Удмуртии сообщили, что проект «Единое окно» для объектов капитального строительства будет запущен в 2020 году, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

По информации пресс-службы, проект направлен на упрощение процесса получения технических условий и договоров технического присоединения путём автоматизации.

После внедрения программы сократятся сроки получения разрешения на строительство и согласования проектов на технологическое присоединение к инженерным сетям, а прямая экономия средств составит около 70 млн рублей.

«Проект сделает более прозрачными процессы взаимодействия государства и бизнеса в вопросах, связанных с застройкой и эксплуатацией объектов капитального строительства. А собранные данные помогут выявлять пути дальнейшей оптимизации для улучшения климата в сфере строительства по всей республике», — заявил министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов.

Ранее эксперт по недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Newinform оценил ситуацию на рынке долевого строительства.