В Ростуризме дали прогноз относительно старта туристического сезона
- Pixabay
«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — приводят слова главы ведомства в пресс-службе Ростуризма.
Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие российские города дешевле всего будет поехать в июле этого года, исходя из стоимости авиаперелётов и проживания.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин также дал рекомендации по планированию поездок.