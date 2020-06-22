В Ростуризме дали прогноз относительно старта туристического сезона

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала о сроках старта летнего туристического сезона в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — приводят слова главы ведомства в пресс-службе Ростуризма.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие российские города дешевле всего будет поехать в июле этого года, исходя из стоимости авиаперелётов и проживания.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин также дал рекомендации по планированию поездок.