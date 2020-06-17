В АТОР дали рекомендации по планированию поездок

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин дал рекомендации по планированию поездок.
В АТОР дали рекомендации по планированию поездок
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«Мы рекомендуем туристам обращаться к операторам-турагентам для получения актуальной информации. Также на сайте Ростуризма есть информация, которая обновляется каждый день», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, постепенно снимают ограничения более 40 регионов, в том числе с 21 июня отменит карантин Краснодарский край.

Как отметил Горин, маршрутов много, и это не только традиционно популярные южные направления.

«В этом году туроператоры предлагают более десяти новых чартерных направлений, очень популярен маршрут «Русская Балтика», — сказал он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал прогноз о повышении стоимости турпутёвок на российские курорты на 30%.

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