В ФСБ рассказали подробности о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны

В УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассказали подробности о преступлениях нацистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в материалах говорится о расправе над 900 тяжелоранеными красноармейцами в Судаке.

Из документов также следует, что в качестве карательной меры нацисты полностью уничтожили мужское население греческой деревни Лаки, а женщин и детей угнали в Бахчисарай, где повесили.

Кроме того, приведены показания, в соответствии с которыми с августа 1943 по февраль 1944 года около 800 гражданских укрывались от оккупантов в Багеровских каменоломнях в Керчи. В феврале 1944 года нацистам удалось арестовать всех находившихся там граждан. Пленных переместили в концлагерь при железнодорожной станции Семь Колодезей.

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму перезахоронили останки 27 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.