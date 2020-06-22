В ФСБ рассказали подробности о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
В УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассказали подробности о преступлениях нацистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны.
В ФСБ рассказали подробности о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны
  • Великая Отечественная война. Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе. Архивное фото / © Евгений Халдей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в материалах говорится о расправе над 900 тяжелоранеными красноармейцами в Судаке.

Из документов также следует, что в качестве карательной меры нацисты полностью уничтожили мужское население греческой деревни Лаки, а женщин и детей угнали в Бахчисарай, где повесили.

Кроме того, приведены показания, в соответствии с которыми с августа 1943 по февраль 1944 года около 800 гражданских укрывались от оккупантов в Багеровских каменоломнях в Керчи. В феврале 1944 года нацистам удалось арестовать всех находившихся там граждан. Пленных переместили в концлагерь при железнодорожной станции Семь Колодезей.

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму перезахоронили останки 27 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить