Приговор фигурантам дела «Сети» в Петербурге будут обжаловать

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Адвокаты фигурантов дела террористической организации «Сеть»* Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова намерены обжаловать приговор суда. Об этом ТАСС сообщили сами защитники.
Приговор фигурантам дела «Сети» в Петербурге будут обжаловать
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Будем обжаловать», — сказал адвокат Бояршинова Алексей Царев.

Адвокат Филинкова Виталий Черкасов также сообщил, что приговор будет обжалован.

Ранее Второй Западный окружной суд приговорил двух участников террористической организации «Сеть»* в Санкт-Петербурге Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к 7 годам и к 5,5 года заключения соответственно.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.

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