Приговор фигурантам дела «Сети» в Петербурге будут обжаловать
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- РИА Новости
«Будем обжаловать», — сказал адвокат Бояршинова Алексей Царев.
Адвокат Филинкова Виталий Черкасов также сообщил, что приговор будет обжалован.
Ранее Второй Западный окружной суд приговорил двух участников террористической организации «Сеть»* в Санкт-Петербурге Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к 7 годам и к 5,5 года заключения соответственно.
* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.