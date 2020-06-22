Приговор фигурантам дела «Сети» в Петербурге будут обжаловать

Адвокаты фигурантов дела террористической организации «Сеть»* Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова намерены обжаловать приговор суда. Об этом ТАСС сообщили сами защитники.

«Будем обжаловать», — сказал адвокат Бояршинова Алексей Царев.

Адвокат Филинкова Виталий Черкасов также сообщил, что приговор будет обжалован.

Ранее Второй Западный окружной суд приговорил двух участников террористической организации «Сеть»* в Санкт-Петербурге Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к 7 годам и к 5,5 года заключения соответственно.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.