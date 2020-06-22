В Тюменской области выявлены случаи COVID-19 на станции переливания крови
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«Такие случаи есть, и у нас, к сожалению, зарегистрировано девять случаев заболевания», — цитирует ТАСС Летюшева.
По его словам, заболевшие — сотрудники лаборатории, то есть люди, которые не имели прямого контакта с донорами.
«Контактных среди пациентов не выявлено», — добавил он.
Ранее директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина, разработанная Минобороны России и НИЦ, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.