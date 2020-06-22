В Тюменской области выявлены случаи COVID-19 на станции переливания крови

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Девять работников станции переливания крови в Тюменской области заболели коронавирусом, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Александр Летюшев.
В Тюменской области выявлены случаи COVID-19 на станции переливания крови
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

«Такие случаи есть, и у нас, к сожалению, зарегистрировано девять случаев заболевания», — цитирует ТАСС Летюшева.

По его словам, заболевшие — сотрудники лаборатории, то есть люди, которые не имели прямого контакта с донорами.

«Контактных среди пациентов не выявлено», — добавил он.

Ранее директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина, разработанная Минобороны России и НИЦ, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.

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