Эксперты заявили о постепенном восстановлении гостиничного рынка в Москве и Петербурге

Аналитики консалтинговой компании CBRE заявили, что гостиничный рынок Москвы и Санкт-Петербурга начал восстанавливаться.

Как передаёт «Петербургский дневник», во второй половине мая загрузка в Москве по итогам месяца составила 14% в сравнении с 8% в апреле, а в Санкт-Петербурге загрузка брендированных отелей составила 4% (по сравнению с 3% в апреле).

«И Москва, и Санкт-Петербург продемонстрировали незначительную положительную динамику. В июне мы ожидаем более позитивную картину на фоне снятия ограничений», — отметила директор компании CBRE и руководитель подразделения индустрии гостеприимства Татьяна Белова.

В июне 2019 года загрузка московских и петербургских гостиниц составляла 85%.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани откроются отели, гостиницы и детские здравницы.