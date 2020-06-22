Эксперты заявили о постепенном восстановлении гостиничного рынка в Москве и Петербурге

Короткая ссылка
Аналитики консалтинговой компании CBRE заявили, что гостиничный рынок Москвы и Санкт-Петербурга начал восстанавливаться.
Эксперты заявили о постепенном восстановлении гостиничного рынка в Москве и Петербурге
  • Pixabay

Как передаёт «Петербургский дневник», во второй половине мая загрузка в Москве по итогам месяца составила 14% в сравнении с 8% в апреле, а в Санкт-Петербурге загрузка брендированных отелей составила 4% (по сравнению с 3% в апреле).

«И Москва, и Санкт-Петербург продемонстрировали незначительную положительную динамику. В июне мы ожидаем более позитивную картину на фоне снятия ограничений», — отметила директор компании CBRE и руководитель подразделения индустрии гостеприимства Татьяна Белова.

В июне 2019 года загрузка московских и петербургских гостиниц составляла 85%.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани откроются отели, гостиницы и детские здравницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить