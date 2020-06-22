Эксперты заявили о постепенном восстановлении гостиничного рынка в Москве и Петербурге
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Как передаёт «Петербургский дневник», во второй половине мая загрузка в Москве по итогам месяца составила 14% в сравнении с 8% в апреле, а в Санкт-Петербурге загрузка брендированных отелей составила 4% (по сравнению с 3% в апреле).
«И Москва, и Санкт-Петербург продемонстрировали незначительную положительную динамику. В июне мы ожидаем более позитивную картину на фоне снятия ограничений», — отметила директор компании CBRE и руководитель подразделения индустрии гостеприимства Татьяна Белова.
В июне 2019 года загрузка московских и петербургских гостиниц составляла 85%.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани откроются отели, гостиницы и детские здравницы.