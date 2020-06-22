В Курчатовском институте оценили важность национальной базы генетической информации
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- РИА Новости
«Есть конкретное заболевание. Вы должны взять и собрать генетическую информацию от людей, которые болели, имеют это заболевание. Дальше вы эти геномы соединяете», — заявил он в беседе с НТВ.
По его словам, анализ таких данных позволяет сделать вывод о том, что люди имеют это заболевание или предрасположенность к нему, и тогда развивается персонализированная медицина, основанная на знании деталей генома.
«И это безличная информация, это не есть паспортизация людей, это есть абсолютно открытая научная информация для всего мира», — подчеркнул Ковальчук.
Ранее Ковальчук рассказал, как будут храниться генетические данные россиян.