В Курчатовском институте рассказали о ситуации в генетике

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Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал о ситуации в генетике.
В Курчатовском институте рассказали о ситуации в генетике
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Он напомнил, что Институт молекулярной генетики возвращён под крышу Курчатовского института и ГосНИИгенетики.

«И сегодня вместе с нашим подразделением в Гатчине — там всегда был мощнейший ядерно-медицинский, генетический центр — мы имеем более 2 тыс. сотрудников высшей категории — учёных молодых и маститых. И обладаем, я думаю, крупнейшим биогенетическим потенциалом в стране», — цитирует Ковальчука НТВ.

Как отметил президент института, в научно-исследовательском центре уже создано подразделение, которое занимается сбором и оцифровкой имеющихся в стране генетических коллекций, среди которых крупнейшая в Европе коллекция штаммов промышленных микроорганизмов.

Ранее Ковальчук рассказал, как будут храниться генетические данные россиян.

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