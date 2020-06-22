В Курчатовском институте рассказали о ситуации в генетике

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал о ситуации в генетике.

Он напомнил, что Институт молекулярной генетики возвращён под крышу Курчатовского института и ГосНИИгенетики.

«И сегодня вместе с нашим подразделением в Гатчине — там всегда был мощнейший ядерно-медицинский, генетический центр — мы имеем более 2 тыс. сотрудников высшей категории — учёных молодых и маститых. И обладаем, я думаю, крупнейшим биогенетическим потенциалом в стране», — цитирует Ковальчука НТВ.

Как отметил президент института, в научно-исследовательском центре уже создано подразделение, которое занимается сбором и оцифровкой имеющихся в стране генетических коллекций, среди которых крупнейшая в Европе коллекция штаммов промышленных микроорганизмов.

Ранее Ковальчук рассказал, как будут храниться генетические данные россиян.