Наркотическая лаборатория ликвидирована во Владимирской области
- РИА Новости
«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Владимирской области и представителями ФСБ России пресечена незаконная деятельность нарколаборатории», — цитирует ТАСС официального представителя МВД России Ирину Волк.
Отмечается, что лаборатория располагалась в неэксплуатируемых зданиях в одной из деревень региона.
По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков были задержаны три человека.
Было изъято более 13 кг запрещённых веществ.
Ранее в Удмуртии рассказали о работе по борьбе с оборотом наркотиков.
Также URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.