Наркотическая лаборатория ликвидирована во Владимирской области

Лаборатория по изготовлению наркотиков — мефедрона и метамфетамина — была ликвидирована в одной из деревень Владимирской области.

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Владимирской области и представителями ФСБ России пресечена незаконная деятельность нарколаборатории», — цитирует ТАСС официального представителя МВД России Ирину Волк.

Отмечается, что лаборатория располагалась в неэксплуатируемых зданиях в одной из деревень региона.

По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков были задержаны три человека.

Было изъято более 13 кг запрещённых веществ.

Ранее в Удмуртии рассказали о работе по борьбе с оборотом наркотиков.

Также URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.