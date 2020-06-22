Наркотическая лаборатория ликвидирована во Владимирской области

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Лаборатория по изготовлению наркотиков — мефедрона и метамфетамина — была ликвидирована в одной из деревень Владимирской области.
Наркотическая лаборатория ликвидирована во Владимирской области
  • РИА Новости

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Владимирской области и представителями ФСБ России пресечена незаконная деятельность нарколаборатории», — цитирует ТАСС официального представителя МВД России Ирину Волк.

Отмечается, что лаборатория располагалась в неэксплуатируемых зданиях в одной из деревень региона.

По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков были задержаны три человека.

Было изъято более 13 кг запрещённых веществ.

Ранее в Удмуртии рассказали о работе по борьбе с оборотом наркотиков.

Также URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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