Песков объяснил слова Путина про «рыскающих глазами» чиновников

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина про поправку к Конституции, которая позволяет ему снова баллотироваться.
Песков объяснил слова Путина про «рыскающих глазами» чиновников
  • РИА Новости

В интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» глава государства заявил, что если изменения не будут приняты, то на многих уровнях власти вместо стабильной работы начнётся «рысканье глазами» в поисках вероятных преемников.

«Президент доволен выстроенной системой, система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость. Президент исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации, это характеристика нашего чиновничьего мира», — сказал Песков журналистам.

По его словам, это не означает, что система не работает в условиях сменяемости власти, — «происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно».

Представитель Кремля также отметил, что чиновники в целом руководствуются «более высокими соображениями», служением Родине и что речь идёт не о конкретных людях, а о «настроении».

Ранее глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что поправка о президентских сроках нужна для стабилизации политической системы.

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