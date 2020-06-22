Клишас объяснил поправку о президентских сроках
- РИА Новости
«Чтобы система заработала, люди, в первую очередь некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, должны перестать думать о трансфере», — сказал сенатор в интервью РБК.
По его словам, они «должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдёт и так далее».
Клишас также рассказал, что для борьбы с персонификацией власти было предложено увеличить полномочия конституционных органов.
Таким образом, пояснил он, политическая система станет «более устойчивой» и не будет «так сильно зависеть от того, кто в данном конкретном случае является президентом».
Ранее президент России Владимир Путин допустил, что может избираться на новый срок в случае принятия соответствующих поправок к основному закону.
Российский лидер отметил, что если они не будут приняты, то на многих уровнях власти вместо стабильной работы начнётся «рысканье глазами» в поисках вероятных преемников.