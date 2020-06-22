В полевых госпиталях Дагестана от коронавируса вылечились 200 жителей

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В полевых военных госпиталях в Дагестане от коронавирусной инфекции вылечили около 200 жителей труднодоступных районов республики, сообщает Минобороны России.
В полевых госпиталях Дагестана от коронавируса вылечились 200 жителей
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«За один месяц военные врачи пролечили около 200 жителей труднодоступных районов республики, которые завершили курс лечения от коронавируса и были выписаны по выздоровлении», — приводит сообщение РИА Новости.

Под медицинским наблюдением в госпиталях остаются 45 пациентов, которые продолжают лечение.

Кроме того, за время выездных консультаций в горных районах Дагестана военные специалисты приняли около 1,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что военные врачи окажут медицинскую помощь жителям ещё шести селений из труднодоступных районов Дагестана.

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