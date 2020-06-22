В полевых госпиталях Дагестана от коронавируса вылечились 200 жителей

В полевых военных госпиталях в Дагестане от коронавирусной инфекции вылечили около 200 жителей труднодоступных районов республики, сообщает Минобороны России.

«За один месяц военные врачи пролечили около 200 жителей труднодоступных районов республики, которые завершили курс лечения от коронавируса и были выписаны по выздоровлении», — приводит сообщение РИА Новости.

Под медицинским наблюдением в госпиталях остаются 45 пациентов, которые продолжают лечение.

Кроме того, за время выездных консультаций в горных районах Дагестана военные специалисты приняли около 1,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что военные врачи окажут медицинскую помощь жителям ещё шести селений из труднодоступных районов Дагестана.