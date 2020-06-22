В полевых госпиталях Дагестана от коронавируса вылечились 200 жителей
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
«За один месяц военные врачи пролечили около 200 жителей труднодоступных районов республики, которые завершили курс лечения от коронавируса и были выписаны по выздоровлении», — приводит сообщение РИА Новости.
Под медицинским наблюдением в госпиталях остаются 45 пациентов, которые продолжают лечение.
Кроме того, за время выездных консультаций в горных районах Дагестана военные специалисты приняли около 1,3 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что военные врачи окажут медицинскую помощь жителям ещё шести селений из труднодоступных районов Дагестана.