В Москве выборочно проверят на коронавирус членов избиркомов

В Москве проведут выборочное тестирование на коронавирусную инфекцию членов избирательных комиссий перед голосованием по поправкам к Конституции, сообщил замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Нам Роспотребнадзор разъяснил, что не требуется сплошное тестирование, только по необходимости. Выборочное тестирование точно будет», — цитирует его РИА Новости.

При этом всем сотрудникам перед выходом на работу будут измерять температуру и проверять на наличие симптомов заболевания.

«Заболевших вирусом к работе не допустим», — подчеркнул представитель Мосгоризбиркома.

Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, как будет проводиться голосование по Конституции для граждан, которые находятся на карантине в связи с подтверждённым коронавирусом.