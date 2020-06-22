В Москве выборочно проверят на коронавирус членов избиркомов
- АГН «Москва»
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«Нам Роспотребнадзор разъяснил, что не требуется сплошное тестирование, только по необходимости. Выборочное тестирование точно будет», — цитирует его РИА Новости.
При этом всем сотрудникам перед выходом на работу будут измерять температуру и проверять на наличие симптомов заболевания.
«Заболевших вирусом к работе не допустим», — подчеркнул представитель Мосгоризбиркома.
Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, как будет проводиться голосование по Конституции для граждан, которые находятся на карантине в связи с подтверждённым коронавирусом.