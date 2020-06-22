В Москве выборочно проверят на коронавирус членов избиркомов

Короткая ссылка
В Москве проведут выборочное тестирование на коронавирусную инфекцию членов избирательных комиссий перед голосованием по поправкам к Конституции, сообщил замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
В Москве выборочно проверят на коронавирус членов избиркомов
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Нам Роспотребнадзор разъяснил, что не требуется сплошное тестирование, только по необходимости. Выборочное тестирование точно будет», — цитирует его РИА Новости.

При этом всем сотрудникам перед выходом на работу будут измерять температуру и проверять на наличие симптомов заболевания.

«Заболевших вирусом к работе не допустим», — подчеркнул представитель Мосгоризбиркома.

Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, как будет проводиться голосование по Конституции для граждан, которые находятся на карантине в связи с подтверждённым коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить