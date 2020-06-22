В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички

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Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении старшего помощника руководителя управления Елены Марковской.

По данным следствия, ЧП произошло 21 июня около 18:00.

Следователи осмотрели подвижной состав и место происшествия с помощью современной криминалистической техники для фиксации окружающей обстановки и снятия характеристик железнодорожных путей.

Была опрошена локомотивная бригада и назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что один ребёнок погиб и один пострадал в результате наезда электропоезда Москва — Ожерелье в Московской области.

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