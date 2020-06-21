В Чувашии полицейский спас из огня женщину и двух её детей

Заместитель командира взвода отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике капитан полиции Максим Ломоносов во время пожара спас женщину и двух её малолетних сыновей.

Об этом сообщает МВД Медиа.

Уточняется, что 1 июня полицейский во время несения службы заметил клубы чёрного дыма над одним из домов села Хыркасы Чебоксарского района.

«Возле горевшего двухэтажного здания находилась пожилая женщина. Она пояснила, что на придомовой территории или в доме осталась её дочь с двумя детьми», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина и её сыновья в результате возгорания были отрезаны огнём и не смогли своевременно покинуть свою домовую территорию. Ломоносов перелез через ограждение соседского дома и стал пробиваться к потерпевшим сквозь густой дым.

Вместе с подоспевшим супругом девушки полицейский помог всем преодолеть соседский забор.

Вскоре прибыли сотрудники МЧС и потушили пожар.

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