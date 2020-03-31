В Вологодской области полицейские спасли подростка с отколовшейся льдины
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Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, в дежурную часть позвонила женщина и рассказала, что на льдине в 30 метрах от берега реки Кубена стоит подросток и просит о помощи. На место немедленно прибыл наряд ДПС.
Инспекторы Анатолий Рауш и Александр Беседин решили самостоятельно принять меры по спасению мальчика, поскольку тот мог упасть в воду в любой момент.
«Они положили на лёд доски, которые нашли на берегу, и стали пробираться к ребёнку. Школьник боялся соскользнуть, однако полицейские сумели успокоить его и помогли выбраться на твердый лёд. Как только подросток оказался на суше, льдина перевернулась и ушла под воду», — отметила Волк.
Школьника доставили в больницу, где его осмотрели врачи, и передали родителям.
Ранее Nation News сообщал, что сотрудник Росгвардии спас двух мальчиков, которые провалились под лёд в Перми.