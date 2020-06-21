В российской армии за сутки вылечились от коронавируса 100 военных

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 военных в Вооружённых силах России достигло 5726. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Reuters

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 100 военнослужащих», — указано в сообщении. По данным министерства, по состоянию на 21 июня общее число военнослужащих, инфицированных COVID-19, составляет 1494. Также зафиксировано 257 случаев заболевания среди курсантов и слушателей вузов Минобороны и 241 случай среди гражданского персонала. Ранее военные медики ввели вакцину от коронавируса первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.