В российской армии за сутки вылечились от коронавируса 100 военных

Короткая ссылка
Число вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 военных в Вооружённых силах России достигло 5726. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
В российской армии за сутки вылечились от коронавируса 100 военных
  • Reuters

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 100 военнослужащих», — указано в сообщении.

По данным министерства, по состоянию на 21 июня общее число военнослужащих, инфицированных COVID-19, составляет 1494.

Также зафиксировано 257 случаев заболевания среди курсантов и слушателей вузов Минобороны и 241 случай среди гражданского персонала. 

Ранее военные медики ввели вакцину от коронавируса первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить