В российской армии за сутки вылечились от коронавируса 100 военных
- Reuters
«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 100 военнослужащих», — указано в сообщении.
По данным министерства, по состоянию на 21 июня общее число военнослужащих, инфицированных COVID-19, составляет 1494.
Также зафиксировано 257 случаев заболевания среди курсантов и слушателей вузов Минобороны и 241 случай среди гражданского персонала.
Ранее военные медики ввели вакцину от коронавируса первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.