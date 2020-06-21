В Махачкале назовут сквер в честь боровшихся с коронавирусом медиков

В Махачкале один из новых скверов назовут в честь медицинских работников, которые лечили пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр города Салман Дадаев в своём Instagram.

«В этом году в Махачкале будут обустроены новые скверы, а один из них, на проспекте Акушинского, мы решили назвать сквером Медицинских Работников, чтобы навсегда сохранить память об этих событиях и героях этих дней», — отметил он.

По его словам, в память о каждом погибшем медике в сквере будут высажены деревья.

Ранее премьер-министр Дагестана Артём Здунов вручил благодарственные письма московским медикам за помощь в борьбе с коронавирусом.