В Махачкале назовут сквер в честь боровшихся с коронавирусом медиков
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«В этом году в Махачкале будут обустроены новые скверы, а один из них, на проспекте Акушинского, мы решили назвать сквером Медицинских Работников, чтобы навсегда сохранить память об этих событиях и героях этих дней», — отметил он.
По его словам, в память о каждом погибшем медике в сквере будут высажены деревья.
Ранее премьер-министр Дагестана Артём Здунов вручил благодарственные письма московским медикам за помощь в борьбе с коронавирусом.