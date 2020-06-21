В Петербурге группа подростков избила пару уличных музыкантов

В Санкт-Петербурге группа подростков напала на супружескую пару уличных музыкантов, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Интерфакс.

Как заявили в пресс-службе городской прокуратуры, инцидент произошёл 20 июня возле выхода из метро на станции «Рыбацкое».

«Пострадавшие получили ушибы головного мозга и переломы носа», — заявили в прокуратуре.

По данным ГУ МВД по городу, пострадали 30-летний мужчина и его беременная 31-летняя жена. Отмечается, что они пели возле метро песни под гитару, когда на них напала группа подростков, недовольных музыкой. Возбуждено уголовное дело.

Как заявил источник агентства, по предварительным данным, на пару напали пять человек в возрасте от 14 до 17 лет. Ведётся поиск подозреваемых.

В апреле Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае задержали подростков, подозреваемых в разбое.