В Калининградской области начали проверку из-за ЧП в центре помощи детям

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Прокуратура Калининградской области организовала проверку по факту пожара на чердаке центра помощи детям в городе Зеленоградске.
В Калининградской области начали проверку из-за ЧП в центре помощи детям
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратурой Калининградской области проводится проверка по факту возгорания чердачного помещения и кровли здания в Зеленоградске, в котором размещается центр помощи «Наш дом», — заявили в прокуратуре.

Прокуроры проверят соблюдение законодательства в сфере пожарной безопасности.

Ранее на чердаке центра помощи детям «Наш дом» произошёл пожар. Из здания эвакуировали более 100 человек, пострадавших нет. Пожар ликвидирован.

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