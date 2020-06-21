В Калининградской области начали проверку из-за ЧП в центре помощи детям
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратурой Калининградской области проводится проверка по факту возгорания чердачного помещения и кровли здания в Зеленоградске, в котором размещается центр помощи «Наш дом», — заявили в прокуратуре.
Прокуроры проверят соблюдение законодательства в сфере пожарной безопасности.
Ранее на чердаке центра помощи детям «Наш дом» произошёл пожар. Из здания эвакуировали более 100 человек, пострадавших нет. Пожар ликвидирован.