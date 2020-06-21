В вузах России распределят 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом информирует пресс-служба кабмина.
В вузах России распределят 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Речь идёт о более чем 11,4 тысячи бюджетных мест в высших учебных заведениях», — указано в сообщении.

Согласно постановлению, при распределении бюджетных мест будет учитываться рейтинг вузов, который был сформирован по итогам проведённого Минобрнауки конкурса. 

«При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей», — рассказали в кабмине.

Ранее сообщалось, что в России запустили сервис для абитуриентов на госуслугах «Поступление в вуз онлайн».

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