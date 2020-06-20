В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
- РИА Новости
По данным ведомства, за сутки в ВС России выздоровели 148 военных.
«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 5626 человек», — приводит сообщение министерства Интерфакс.
Также в министерстве заявили, что в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях «на текущие сутки установлено 1514 военнослужащих с положительными результатами тестирования» на коронавирусную инфекцию.
Ранее в Минобороны рассказали о состоянии добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса.
По данным министерства, они чувствуют себя нормально, серьёзных нежелательных явлений не зафиксировано.