В Мурманской области смягчили режим ограничений

Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«В Апатитах и Кировске снимается режим карантина, снимается запрет на выезд... Там открываются магазины непродовольственных товаров площадью до 400 м и фитнес-залы с загрузкой до 50%», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, те же ограничения с 22 июня снимаются в Мурманске, Мончегорске и Североморске.

«Мы с понедельника снимаем обязательную двухнедельную изоляцию для въезжающих и обязательное прохождение тестирование для въезжающих», — добавил Чибис.

При этом требование об обязательной 14-дневной самоизоляции сохранится для организованных групп вахтовых рабочих.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал новый этап смягчения ограничений в регионе после 20 июня.

Сайт kp.ru также сообщал, что в Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля.