Власти Москвы назвали причину подтоплений в городе

Короткая ссылка
В Москве коммунальные службы ликвидировали последствия сильного ливня и грозы. По словам вице-мэра столицы Петра Бирюкова, причиной подтоплений в городе стало попадание листвы в ливневую канализацию.
Власти Москвы назвали причину подтоплений в городе
  • РИА Новости

«Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, — до 70% месячной нормы», — приводит его слова Интерфакс.

Он добавил, что из-за сильного ветра в столице упал ряд деревьев. В результате листва и ветки попали в ливневую канализацию, это препятствовало стоку воды и привело к подтоплениям.

Прибывшие аварийные бригады откачали воду и демонтировали решётки с водоприёмных колодцев.

Также Бирюков сообщил, что в парке «Коломенское» в результате удара молнии пострадали два человека, они находятся в удовлетворительном состоянии. 

Ранее московский Центр организации дорожного движения сообщил, что в Москве устранили все крупные подтопления на дорогах, образовавшиеся из-за сильного ливня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить