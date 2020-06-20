В Москве сообщили об устранении крупных подтоплений на дорогах
- РИА Новости
Об этом ЦОДД сообщил в своём Twitter.
«Все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение, устранены, но будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу», — заявили в центре.
В сообщении указано, что экстренное предупреждение из-за дождя в Москве действует до конца дня 20 июня.
Ранее в столице перекрыли ряд дорог из-за сильного ливня.
ГУ МЧС предупреждало о грозовых дождях, граде и сильном ветре в Москве. В главке рекомендовали горожанам отказаться от поездок на автомобиле.
Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за ливня.