В Москве сообщили об устранении крупных подтоплений на дорогах

Центр организации дорожного движения Москвы сообщил, что в столице устранены все крупные подтопления на дорогах, образовавшиеся из-за сильного ливня.

Об этом ЦОДД сообщил в своём Twitter.

«Все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение, устранены, но будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу», — заявили в центре.

В сообщении указано, что экстренное предупреждение из-за дождя в Москве действует до конца дня 20 июня.

Ранее в столице перекрыли ряд дорог из-за сильного ливня.

ГУ МЧС предупреждало о грозовых дождях, граде и сильном ветре в Москве. В главке рекомендовали горожанам отказаться от поездок на автомобиле.

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за ливня.