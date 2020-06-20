В Москве сообщили об устранении крупных подтоплений на дорогах

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Центр организации дорожного движения Москвы сообщил, что в столице устранены все крупные подтопления на дорогах, образовавшиеся из-за сильного ливня.
В Москве сообщили об устранении крупных подтоплений на дорогах
  • РИА Новости

Об этом ЦОДД сообщил в своём Twitter.

«Все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение, устранены, но будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу», — заявили в центре.

В сообщении указано, что экстренное предупреждение из-за дождя в Москве действует до конца дня 20 июня.

Ранее в столице перекрыли ряд дорог из-за сильного ливня.

ГУ МЧС предупреждало о грозовых дождях, граде и сильном ветре в Москве. В главке рекомендовали горожанам отказаться от поездок на автомобиле.

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за ливня.

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