МВД начало проверку после убийства в Воркуте
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.
«По указанию Министра внутренних дел по Республике Коми Андрея Сицского в ОМВД России по Воркуте направлена рабочая группа из числа представителей МВД региона. На месте происшествия члены рабочей группы дадут комплексную оценку обстоятельствам произошедшего», — указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Воркуте задержали водителя дежурной части полиции, подозреваемого в убийстве сотрудника и работника одного из подразделений городского отдела МВД.