МВД начало проверку после убийства в Воркуте

Специальная комиссия МВД начала проверку в Воркуте, где, как предполагается, водитель дежурной части убил сотрудника и работника одного из подразделений городского отдела МВД.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«По указанию Министра внутренних дел по Республике Коми Андрея Сицского в ОМВД России по Воркуте направлена рабочая группа из числа представителей МВД региона. На месте происшествия члены рабочей группы дадут комплексную оценку обстоятельствам произошедшего», — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Воркуте задержали водителя дежурной части полиции, подозреваемого в убийстве сотрудника и работника одного из подразделений городского отдела МВД.