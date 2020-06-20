МВД начало проверку после убийства в Воркуте

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Специальная комиссия МВД начала проверку в Воркуте, где, как предполагается, водитель дежурной части убил сотрудника и работника одного из подразделений городского отдела МВД.
МВД начало проверку после убийства в Воркуте
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«По указанию Министра внутренних дел по Республике Коми Андрея Сицского в ОМВД России по Воркуте направлена рабочая группа из числа представителей МВД региона. На месте происшествия члены рабочей группы дадут комплексную оценку обстоятельствам произошедшего», — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Воркуте задержали водителя дежурной части полиции, подозреваемого в убийстве сотрудника и работника одного из подразделений городского отдела МВД. 

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