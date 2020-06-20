Отец рассказал, как его сын попал под влияние «группы смерти»

Владимир Чусовлянов, отец покончившего с собой летом 2019 года 16-летнего школьника из Новосибирска, рассказал, как его сын попал под влияние «группы смерти». Об этом пишет РИА Новости.

«Он вёл себя как всегда. Ни мы с супругой, ни его друзья не заметили ничего подозрительного», — рассказал Чусовлянов, отметив, что его сын был добрым и жизнерадостным.

Он выразил уверенность, что его сын попал под влияние кураторов «группы смерти» в интернете. По словам мужчины, на это указывает удалённый аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и подчищенная история поисковых запросов.

При этом школьник за два дня до смерти всё время сидел в интернете, а в ночь его гибели ему каждый час кто-то звонил. Перед смертью подросток сам вызвал полицию, сообщив о самоубийстве. По словам отца погибшего, следствие длится с лета прошлого года, но «никаких результатов до сих пор нет».

«Сейчас время уже упущено, задержать преступников по горячим следам невозможно, мы так и не добились разъяснений по поводу проведения технической экспертизы телефона», — заявил он.

По данным судебного департамента при Верховном суде (ВС), в 2018—2019 годах восемь граждан были осуждены по факту склонения несовершеннолетних к самоубийству (ст. 110.1 УК России). При этом только двое из них были приговорены к реальным срокам, остальные — к условным.

Отмечается, что, несмотря на появление в 2017 году в Уголовном кодексе России новых статей, следствие в ряде случаев продолжало квалифицировать «группы смерти» по старому составу. За два года по ч. 2 ст. 110 были осуждены 12 человек.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что планирует направить обращения в Генпрокуратуру и ВС для проведения анализа правоприменительной практики по таким делам.

«Как автор законов, могу напомнить, что мы изначально планировали мониторинг правоприменения. Нужно провести качественный анализ, чтобы не давать поверхностную и эмоциональную оценку. Суицидальный контент, преступления по склонению детей к суициду в сети интернет — это новое явление в криминологии», — заявила она.

По её словам, необходимо анализировать соразмерность назначенных наказаний тяжести деяния, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.

В марте в МВД рассказали о результатах работы по выявлению «групп смерти» в сети.