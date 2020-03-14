«Ситуацию удалось стабилизировать»: в МВД рассказали о результатах работы по выявлению «групп смерти» в сети

В МВД заявили, что принятые ведомством меры позволили стабилизировать активность «групп смерти» в интернете, которые склоняют несовершеннолетних к суициду. В министерстве также предупредили, что более половины преступлений экстремистской направленности в 2019 году совершались с применением сетевых ресурсов. Ранее Владимир Путин призвал постоянно вести активную работу против «групп смерти» и привлекать подстрекателей к ответственности.

Процесс выявления «групп смерти» для детей в интернете удалось наладить, заявили в МВД России.

«Принятыми мерами в значительной степени удалось стабилизировать <...> ситуацию по линии пресечения противоправной деятельности лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, сгладить её злободневность и общественный резонанс», — заявили ТАСС в пресс-центре МВД.

Напомним, ранее этой проблеме неоднократно уделял внимание Владимир Путин. В конце февраля президент указал на то, что радикалы и организаторы «групп смерти» в интернете склоняют подростков к самоубийствам, к совершению правонарушений. Он призвал постоянно вести работу по выявлению злоумышленников, формирующих «группы смерти».

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«Повторю: работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели — нести залуженное наказание», — сказал президент в ходе коллегии МВД.

Как говорится в сообщении МВД, значительная часть материалов, вовлекающих подростков в оправдывающие насилие сообщества, появляется именно в сети.

«С использованием сетевых ресурсов в минувшем году совершено более половины от общего количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности», — отметили в ведомстве.

По данным МВД, к настоящему моменту в ходе мониторинга на контроль поставлено более 2 тыс. интернет-ресурсов, распространявших материалы деструктивного содержания. В эту цифру также входят группы в социальных сетях.

Ведомство указало, что судами признаны экстремистскими более 5 тыс. материалов, 193 из них в прошлом году включены в соответствующий федеральный список. Кроме того, подразделения по противодействию экстремизму направили в Роскомнадзор данные о более чем 84 тыс. интернет-страницах с нарушениями. Ведомство ограничило доступ к этим ресурсам.

Комментируя результаты работы МВД, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала проблему «групп смерти» очень острой. По её словам, подобные сообщества развиваются, применяют новые технологии, в том числе вовлекая детей в игру.

«Конечно, мы, взрослые, должны следить за своими детьми. Не только силовой блок должен заниматься выявлением таких ситуаций, но и каждый родитель должен присматривать за своим ребёнком», — сказала парламентарий в беседе с RT.

В качестве одной из начальных мер она упомянула контроль над гаджетами ребёнка. Депутат также призвала внимательно следить за настроением детей, отслеживая моменты, когда они начинают вести себя необычно.

«На мой взгляд, опасность будет существовать, пока будут существовать такие неадекватные люди… И чем жёстче будет наказание, тем меньше будет желающих играть в эти игры», — заключила Бессараб.

В свою очередь, исполнительный директор, член президиума координационного совета Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская придерживается мнения, что говорить о стабилизации ситуации с «группами смерти» не стоит, но работа в этом направлении ведётся активно.

«Этой проблеме уделяется колоссальное внимание, и, бесспорно, дети получают всё большую защиту — это действительно так», — сказала эксперт в беседе с RT. Она также привела примеры превентивных мер, которые способны оградить детей от угрозы участия в нежелательных сообществах.

В этой связи она отметила просветительскую работу и активность, направленную на реализацию творческого потенциала ребёнка.

«Это всё та же просветительская работа, это работа и специалистов в области компьютерных технологий, и психологов, и всё, что касается развития творческого потенциала ребёнка. Ведь ребёнок, который занят и увлечён чем-то интересным, он никогда не будет заниматься тем, что будет вредить его жизни, здоровью и развитию», — заключила эксперт.

Уголовная ответственность

В июне 2017 года Владимир Путин подписал закон, которым вводилась уголовная ответственность за призывы в сети к самоубийству несовершеннолетних.

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Документ гласит, что в российский Уголовный кодекс вводятся новые статьи: «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» (110.1), «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства» (110.2) и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего» (151.2).

Первая статья предусматривает лишение свободы на срок до двух лет за склонение или содействие совершению суицида путём уговоров. Срок увеличится до трёх лет, если злоумышленник предоставил информацию и орудие для совершения суицида.

Если соответствующая информация размещена в СМИ или интернете либо доводится до несовершеннолетнего, то наказание составит до четырёх лет лишения свободы. В том случае, если произошло самоубийство несовершеннолетнего или покушение на него, то наказание составит шесть лет лишения свободы.

В статье 110.2 вводится уголовная ответственность за организацию деятельности, призывающей к суициду. Наказание составит до четырёх лет лишения свободы и до шести, если преступление совершено группой лиц через СМИ или интернет. В статье 151.2 речь идёт о вовлечении детей в действия, которые представляют опасность для их жизни. Наказание — до двух лет лишения свободы.