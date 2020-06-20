Работающим пенсионерам разрешат продлить электронные больничные

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения по ним выплат. Об этом информирует пресс-служба кабмина.

В сообщении кабмина указывается, что продлить электронные больничные могут граждане в возрасте старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции, не перешли на удалённую работу и не находятся в отпуске.

Отмечается, что это касается регионов, где продолжают действовать ограничения, введённые в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Работающие пенсионеры смогут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в конкретном регионе.

Ранее сообщалось, что пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.

В начале июня в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.

В апреле министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный.