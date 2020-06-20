Работающим пенсионерам разрешат продлить электронные больничные

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения по ним выплат. Об этом информирует пресс-служба кабмина.
Работающим пенсионерам разрешат продлить электронные больничные
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

В сообщении кабмина указывается, что продлить электронные больничные могут граждане в возрасте старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции, не перешли на удалённую работу и не находятся в отпуске.

Отмечается, что это касается регионов, где продолжают действовать ограничения, введённые в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Работающие пенсионеры смогут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в конкретном регионе.

Ранее сообщалось, что пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.

В начале июня в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.

В апреле министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить