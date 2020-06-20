В ЯНАО продлили режим самоизоляции до конца июня 

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе продлили режим самоизоляции до 30 июня. Об этом говорится в сообщении окружного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В ЯНАО продлили режим самоизоляции до конца июня 
  • РИА Новости

«Режим самоизоляции на Ямале продлён до 30 июня включительно. Требования по соблюдению ограничительных мер не изменились», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что гражданам с хроническими заболеваниями и людям в возрасте старше 65 лет разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.

Кроме того, все жители ЯНАО обязаны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Ранее в Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить