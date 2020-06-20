В ЯНАО продлили режим самоизоляции до конца июня 

В Ямало-Ненецком автономном округе продлили режим самоизоляции до 30 июня. Об этом говорится в сообщении окружного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Режим самоизоляции на Ямале продлён до 30 июня включительно. Требования по соблюдению ограничительных мер не изменились», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что гражданам с хроническими заболеваниями и людям в возрасте старше 65 лет разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.

Кроме того, все жители ЯНАО обязаны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Ранее в Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня.