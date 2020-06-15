В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня
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«Эпидемиологическая обстановка в Приморье по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения. Режим повышенной готовности продлевается до 30 июня», — говорится в сообщении.
Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская призвала сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, а также оставить режим удалённой работы.
За сутки коронавирус выявили ещё у 91 жителя региона. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 2977 человек. 1720 заболевших вылечились.
Ранее URA.RU передавало, что в ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня.