В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня

Короткая ссылка
Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«Эпидемиологическая обстановка в Приморье по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения. Режим повышенной готовности продлевается до 30 июня», — говорится в сообщении.

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская призвала сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, а также оставить режим удалённой работы.

За сутки коронавирус выявили ещё у 91 жителя региона. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 2977 человек. 1720 заболевших вылечились.

Ранее URA.RU передавало, что в ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить