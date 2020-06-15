В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня

Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.

«Эпидемиологическая обстановка в Приморье по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения. Режим повышенной готовности продлевается до 30 июня», — говорится в сообщении.

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская призвала сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, а также оставить режим удалённой работы.

За сутки коронавирус выявили ещё у 91 жителя региона. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 2977 человек. 1720 заболевших вылечились.

Ранее URA.RU передавало, что в ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня.