В Крыму сообщили о восстановлении спроса на перелёты в республику
- РИА Новости
«Спрос на перелёты в Крым стремительно восстанавливается. Средняя стоимость перелётов в Крым в июне существенно снизилась в сравнении с показателями прошлого года — более чем на 40%», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
При этом чаще всего билеты в Симферополь покупают жители Москвы и Санкт-Петербурга — 55% и 11% соответственно.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что международный аэропорт Симферополь в июне увеличит маршрутную сеть полётов в четыре раза — до 46 направлений.