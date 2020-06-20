В Крыму сообщили о восстановлении спроса на перелёты в республику

Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что спрос на перелёты на полуостров стремительно восстанавливается, о чём свидетельствуют данные сервиса онлайн-бронирования. При этом средняя стоимость авиабилетов в Крым снизилась более чем на 40%.

«Спрос на перелёты в Крым стремительно восстанавливается. Средняя стоимость перелётов в Крым в июне существенно снизилась в сравнении с показателями прошлого года — более чем на 40%», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

При этом чаще всего билеты в Симферополь покупают жители Москвы и Санкт-Петербурга — 55% и 11% соответственно.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что международный аэропорт Симферополь в июне увеличит маршрутную сеть полётов в четыре раза — до 46 направлений.