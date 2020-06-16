Аэропорт Симферополь увеличит маршрутную сеть полётов в четыре раза в июне

Международный аэропорт Симферополь в июне увеличит маршрутную сеть полётов в четыре раза — до 46 направлений.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Если в мае рейсы из столицы республики осуществляли восемь авиакомпаний по 11 направлениям, то в июне уже поданы заявки от 14 авиаперевозчиков на полёты ещё в 35 российских городов», — заявили в пресс-службе аэропорта.

В мае рейсы осуществлялись в такие города, как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Казань, Самара, Брянск, Челябинск, Москва.

Ранее, как сообщало URA.RU, аэропорт Кургана рассказал о временном порядке прохождения предполётных процедур, принятом из-за пандемии коронавирусной инфекции.