Аэропорт Симферополь увеличит маршрутную сеть полётов в четыре раза в июне

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Международный аэропорт Симферополь в июне увеличит маршрутную сеть полётов в четыре раза — до 46 направлений.
Аэропорт Симферополь увеличит маршрутную сеть полётов в четыре раза в июне
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Если в мае рейсы из столицы республики осуществляли восемь авиакомпаний по 11 направлениям, то в июне уже поданы заявки от 14 авиаперевозчиков на полёты ещё в 35 российских городов», — заявили в пресс-службе аэропорта.

В мае рейсы осуществлялись в такие города, как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Казань, Самара, Брянск, Челябинск, Москва.

Ранее, как сообщало URA.RU, аэропорт Кургана рассказал о временном порядке прохождения предполётных процедур, принятом из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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