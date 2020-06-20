Бастрыкин поручил проверить законность перепланировки здания в Петербурге

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о незаконной перепланировке фасада исторического здания в Санкт-Петербурге.
Бастрыкин поручил проверить законность перепланировки здания в Петербурге
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проверить законность и обоснованность проведенных работ, а также обстоятельства продажи жилплощади в историческом здании», — указано в тексте.

Отмечается, что данное здание имеет охранный статус.

Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход расследования уголовных дел об убийстве и изнасиловании школьницы в Красноярском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить