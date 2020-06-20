Бастрыкин поручил проверить законность перепланировки здания в Петербурге
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Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проверить законность и обоснованность проведенных работ, а также обстоятельства продажи жилплощади в историческом здании», — указано в тексте.
Отмечается, что данное здание имеет охранный статус.
Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход расследования уголовных дел об убийстве и изнасиловании школьницы в Красноярском крае.