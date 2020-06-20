Бастрыкин поручил проверить законность перепланировки здания в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о незаконной перепланировке фасада исторического здания в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проверить законность и обоснованность проведенных работ, а также обстоятельства продажи жилплощади в историческом здании», — указано в тексте.

Отмечается, что данное здание имеет охранный статус.

Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход расследования уголовных дел об убийстве и изнасиловании школьницы в Красноярском крае.