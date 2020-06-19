Фитнес-центры вновь откроются в Подмосковье с 1 июля

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Фитнес-центры и другие спортивные объекты возобновят работу в Московской области с 1 июля при условии загрузки не выше 25% от единовременной пропускной способности. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьёв.
Фитнес-центры вновь откроются в Подмосковье с 1 июля
  • РИА Новости

«С 01.07.2020 разрешается... работа спортивных организаций, в том числе фитнес-центров, при условии их загрузки не более чем на 25% от единовременной пропускной способности», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что посещение бассейнов и фитнес-клубов столицы станет возможным с 23 июня.

Фитнес-тренер Ирина Пирогова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как сохранить форму во время режима самоизоляции.

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