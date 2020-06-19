В Республике Алтай продлили запрет на работу турбаз

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В Республике Алтай продлили запрет на работу туристических баз до 2 июля.
В Республике Алтай продлили запрет на работу турбаз
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

Соответствующее постановление подписал глава региона Олег Хорохордин.

Решение принято в связи с увеличением случаев выявления коронавируса.

«За последнюю неделю в Республике Алтай прирост новых случаев превысил 60%. С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 — у жителей Кош-Агачского района», — заявил Хорохордин.

Он также поручил Министерству регионального развития Республики Алтай проработать с авиаперевозчиком вопрос приостановки регулярных рейсов по маршруту Горно-Алтайск — Кош-Агач — Горно-Алтайск до улучшения эпидемиологической обстановки в районе, говорится в сообщении на сайте главы и правительства региона.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев постановил открыть в регионе все гостиницы, отели и детские здравницы с 21 июня.

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