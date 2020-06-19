В управлении ЗАГС Москвы рассказали, сколько пар заключили брак за время режима самоизоляции

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Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, сколько пар заключили брак за время режима самоизоляции.
В управлении ЗАГС Москвы рассказали, сколько пар заключили брак за время режима самоизоляции
  • Pixabay

«В период особого режима работы столичных дворцов бракосочетания у нас поженились более 5 тыс. пар. Около 30% молодожёнов предпочли перенести регистрацию брака на более поздний период», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Уханевой, лето — популярное время у молодожёнов, и желающих зарегистрировать брак в торжественной обстановке становится больше.

Она отметила, что только около 65 пар выбрали торжественную регистрацию.

Ранее сообщалось, что в Москве ЗАГСы возобновят регистрации брака в торжественной обстановке.

ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.

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