В управлении ЗАГС Москвы рассказали, сколько пар заключили брак за время режима самоизоляции

Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, сколько пар заключили брак за время режима самоизоляции.

«В период особого режима работы столичных дворцов бракосочетания у нас поженились более 5 тыс. пар. Около 30% молодожёнов предпочли перенести регистрацию брака на более поздний период», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Уханевой, лето — популярное время у молодожёнов, и желающих зарегистрировать брак в торжественной обстановке становится больше.

Она отметила, что только около 65 пар выбрали торжественную регистрацию.

Ранее сообщалось, что в Москве ЗАГСы возобновят регистрации брака в торжественной обстановке.

ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.