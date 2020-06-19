В Москве ЗАГСы возобновят регистрации брака в торжественной обстановке

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московские отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания с 23 июня возобновят проведение торжественных церемоний заключения брака.

«С 23 июня мы возобновляем проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака. Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами», — приводит слова Раковой РИА Новости.

Она отметила, что с 26 июня планируется «вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы».

Отмечается, что после проведения каждой церемонии заключения брака в торжественном зале будет проходить санитарная обработка и проветривание помещений.

Ранее сообщалось, что в Москве зарегистрировали более 15 тыс. рождений с конца марта.