В Москве зарегистрировали более 15 тысяч рождений с конца марта

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С конца марта более 600 сотрудников ЗАГСа зарегистрировали свыше 50 тыс. актовых записей, в том числе около 15 тыс. рождений и более 5 тыс. браков.
В Москве зарегистрировали более 15 тысяч рождений с конца марта
  • Pixabay

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Кроме того, органы ЗАГС Москвы перевели в цифровой формат более 11 млн записей актов гражданского состояния. Оцифрованные документы теперь есть в Едином государственном реестре ЗАГС», — сказала она.

За время особого режима работы единая справочная служба Москвы получила свыше 38 тыс. звонков с вопросами о работе органов ЗАГС.

В настоящее время для посещения отделов ЗАГС нужна предварительная запись, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.

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