Автоэксперт дал рекомендации по обслуживанию машин в летний период

Автоэксперт, тренер по контраварийной подготовке Виктор Мартыненко дал рекомендации по обслуживанию машин в летний период.

В беседе с сайтом «Москва 24» он посоветовал обратить внимание на тормозную систему.

«Особенно когда человек выезжает на дальние расстояния, нужно смотреть, насколько изношены тормозные диски или колодки, так как эффективность торможения может быть снижена. Высокие температуры вызывают большую нагрузку на тормозную систему», — сказал Мартыненко.

По его словам, нужно следить за исправностью кондиционера, ходовой части, уделять особое внимание выбору машинного масла.

«Если припаркованная машина провела целый день на открытой площадке под солнцем, то, безусловно, в покрышках увеличится давление. Этот факт тоже необходимо учитывать», — добавил он.

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