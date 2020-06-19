В Адыгее разрешили открыть для посещение храмы и мечети

Оперштаб Адыгеи разрешил открыть для посещения храмы и мечети в регионе с конца недели при соблюдении санитарных требований.

Как сообщил в беседе с порталом «Юга.ру» муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарбий Карданов, с 20 июня начнутся службы в тех мечетях и молельных комнатах, которые исполнят рекомендации Роспотребнадзора.

«При проведении богослужений будет действовать ряд ограничений. Массовые пятничные намазы совершаться пока не будут. Возобновляются обряды бракосочетания, но с ограниченным числом посетителей», — пояснил Аскарбий Карданов.

Отмечается, что духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края также рекомендовало людям пожилого возраста воздержаться от посещения мечетей.

Кроме того, верующим нужно иметь свои коврики для намаза и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию религиозных учреждений.