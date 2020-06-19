В Адыгее разрешили открыть для посещение храмы и мечети

Короткая ссылка
Оперштаб Адыгеи разрешил открыть для посещения храмы и мечети в регионе с конца недели при соблюдении санитарных требований.
В Адыгее разрешили открыть для посещение храмы и мечети
  • РИА Новости

Как сообщил в беседе с порталом «Юга.ру» муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарбий Карданов, с 20 июня начнутся службы в тех мечетях и молельных комнатах, которые исполнят рекомендации Роспотребнадзора.

«При проведении богослужений будет действовать ряд ограничений. Массовые пятничные намазы совершаться пока не будут. Возобновляются обряды бракосочетания, но с ограниченным числом посетителей», — пояснил Аскарбий Карданов.

Отмечается, что духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края также рекомендовало людям пожилого возраста воздержаться от посещения мечетей.

Кроме того, верующим нужно иметь свои коврики для намаза и соблюдать социальную дистанцию. 

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию религиозных учреждений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить